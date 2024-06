Duitsers al hele dag vermist in Maas bij Venlo

Hulpdiensten zijn sinds vanochtend op zoek naar twee mannen in de Maas bij Venlo. Het zijn Duitsers van 21 en 22 jaar. Ze zijn vanochtend vroeg in de rivier gesprongen. Een 36-jarige man uit Venlo sprong ook, maar wist op eigen kracht op de kant te komen.

Volgens de politie sprong het drietal rond 06.45 in de haven van Venlo in de rivier, schrijft L1 Nieuws .

Telefoon

Een van hen sprong in het water omdat hij zijn telefoon in het water had laten vallen. Een tweede sprong vervolgens zo'n 30 meter verderop in het water om zijn vriend te helpen. De derde deed even verderop hetzelfde.