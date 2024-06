ANP NAC-supporters vieren feest in Breda

NOS Nieuws • vandaag, 16:12 • Aangepast vandaag, 20:18 Breda juicht na promotie NAC, officieuze huldiging vanavond

In Breda is een volksfeest losgebarsten na de promotie van NAC. De club is gepromoveerd naar de eredivisie na vijf seizoenen in de eerste divisie. In twee wedstrijden was de ploeg uit Breda nipt de betere tegen Excelsior.

Voor de duizenden fans die bij het Rat Verlegh Stadion de wedstrijd op een groot scherm volgden, was het flink nagelbijten: in de eerste helft was Excelsior de veruit betere ploeg en de Rotterdammers leken op weg om de 6-2-nederlaag in Breda weg te poetsen. Maar uiteindelijk konden de supporters opgelucht ademhalen. Het werd 4-1 voor Excelsior en dat was net genoeg voor NAC.

Na het bevrijdende fluitsignaal klonk er een luid gejuich in Breda en vielen supporters elkaar huilend in de armen. Daarna ging de muziek aan en werden de carnavalskrakers luid meegezongen. De spelers worden op een podium bij het stadion rond 23.00 uur officieus gehuldigd. Morgenmiddag is de officiële huldiging op de Grote Markt.

Burgemeester: 'Extra glans'

Burgemeester Depla van Breda laat weten trots te zijn op NAC: "In een woord 'gewéldig'! Wie had dit een maand geleden durven te dromen? Maar het is gelukt. Dankzij 'Nooit opgeven altijd doorzetten' zijn NAC Breda en de supporters weer terug in de Eredivisie!" zegt hij. "Dat is mooi voor NAC, de supporters, Breda én de eredivisie. Want met NAC en de supporters krijgt de eredivisie extra glans", aldus de burgemeester.

Overal in de stad werd toegeleefd naar de wedstrijd. Aan de singel was een gigantisch spandoek opgehangen met de woorden 'Net als ons hart, kleurt Breda geel met zwart'.

Omroep Brabant Spandoek in de binnenstad van Breda

Supermarktketen Jumbo verkocht speciale NAC-boodschappentassen. Bewoners hadden vlaggen opgehangen en winkeliers hadden hun panden versierd. Een bakker verkocht meerdere soorten NAC-gebak.

Omroep Brabant NAC-gebakjes

Volgens Omroep Brabant was de NAC Breda-merchandise de afgelopen dagen niet aan te slepen. Een plaatselijke T-shirtdrukkerij draaide overuren.