Moto3-coureur Veijer tweede bij GP Italië na knappe inhaalrace

Motorcoureur Collin Veijer is als tweede geëindigd in de Moto3-wedstrijd bij de Grand Prix van Italië. De zege ging naar de Colombiaan David Alonso, die het spannende gevecht met de Staphorster nipt won.

Na een vroege crash werd de race ingekort en volgde een herstart. Voor Veijer was dat een lastig moment. Hij zat er net lekker in en reed vlak achter koploper Alonso. Bij de herstart was de Nederlander bijna te laat, omdat z'n motor afsloeg.