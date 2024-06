Persoon op straat overleden in Schiedam, mogelijk meegesleurd door auto

In Schiedam is op straat iemand om het leven gekomen, mogelijk als gevolg van een aanrijding. De politie trof de persoon rond half vijf vanochtend zwaargewond aan en heeft nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren.

Op een paar honderd meter verderop heeft de politie een fiets aangetroffen, zegt een politiewoordvoerder. Er wordt onderzocht of die van het slachtoffer is. Dat zou erop kunnen wijzen dat het slachtoffer geschept is door een auto en vervolgens werd meegesleurd.