Weer geen Saudische prijs voor Ronaldo, die huilend het veld verlaat

Voor het tweede seizoen op rij is het Cristiano Ronaldo niet gelukt om een prijs te pakken met zijn Saudische club Al-Nassr.

De in Europa zo succesvolle goalgetter verloor vrijdagavond de finale van de Saudische beker na strafschoppen van aartsrivaal Al-Hilal. Na afloop van de verloren penaltyserie barstte de Portugees in tranen uit.

Cristiano Ronaldo est INCONSOLABLE après la défaite aux tirs au but d'Al Nassr face à Al Hilal en finale de Coupe du roi des champions 🥺 #AlHilalAlNassr https://t.co/xLozSBYr9T

Aleksandar Mitrovic had Al-Hilal vroeg op voorsprong gezet in het King Abdullah Sports City-stadion in Jeddah en lang leek de ploeg van onder anderen Ruben Neves en de geblesseerde Neymar de beker binnen te hebben. Zeker toen Al-Nassr-doelman David Ospina moest vertrekken na een rode kaart.