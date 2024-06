Subdiplomatic / X Ambassadeur Jon Benjamin met het vuurwapen

NOS Nieuws • vandaag, 02:32 Britse ambassadeur Mexico weg na richten vuurwapen op medewerker

De Britse ambassadeur in Mexico is zijn functie kwijtgeraakt nadat hij een semiautomatisch vuurwapen op een medewerker had gericht.

Beelden van het incident doken eerder deze week op. Een anoniem X-account zette ze online.

In de korte video is te zien dat ambassadeur Jon Benjamin in een auto een groot vuurwapen op iemand op de achterbank richt. De video zou zijn gemaakt tijdens een bezoek aan de door drugsgeweld geteisterde deelstaten Durango en Sinaloa.

De video duurt slechts 5 seconden:

Zijn ontslag is niet officieel door Buitenlandse Zaken bekendgemaakt en ook Benjamin zelf reageert niet op vragen van journalisten.

Maar op zijn persoonlijke pagina staat dat hij tussen 2021 en dit jaar ambassadeur was en ook op zijn LinkedIn-profiel staat dat hij zijn post in Mexico in mei heeft verlaten. Verder staat hij niet meer op de website van de Britse ambassade in Mexico.

Volgens de Financial Times, die het nieuws als eerste bracht, blijft Benjamin wel werken voor de Britse diplomatieke dienst. Jon Benjamin is een doorgewinterd diplomaat. Zo was hij eerder ambassadeur in Chili en consul in de VS.