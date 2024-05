Courtois onder de lat bij Real Madrid in finale Champions League

Thibaut Courtois verdedigt zaterdag het doel van Real Madrid in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund. Dat heeft trainer Carlo Ancelotti gezegd tijdens een persconferentie in aanloop naar de eindstrijd op Wembley.

Gescheurde kruisband en meniscus

Courtois scheurde in de zomer van 2023 zijn kruisband en scheurde daarna ook nog zijn meniscus. De 32-jarige doelman dacht dat zijn seizoen daarmee afgelopen was, maar hij herstelde toch nog op tijd voor het slotstuk. Van de laatste vijf duels in de Spaanse competitie keepte hij er vier en hij kreeg daarbij geen enkel doelpunt tegen.

Ancelotti kan beschikken over een vrijwel fitte selectie voor de wedstrijd in Londen, met uitzondering van David Alaba en Aurélien Tchouaméni. De Franse middenvelder, die een voetblessure heeft, wordt waarschijnlijk vervangen door zijn landgenoot Eduardo Camavinga.

Real wordt alom gezien als favoriet tegen Borussia Dortmund, maar routinier Luka Modric is op zijn hoede voor de Duitsers. "Iedereen zegt dat we duidelijk favoriet zijn. Maar wij zien dat niet per se zo," zei de 38-jarige Kroaat. "Het is een 50-50 wedstrijd. We spelen tegen een goed team dat een geweldig seizoen heeft gehad in de Champions League."