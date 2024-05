AFP Politieagenten op de plek waar de aanval vandaag plaatsvond.

NOS Nieuws • vandaag, 19:08 'Agent die werd aangevallen in Mannheim in levensgevaar'

De politieagent die vanochtend in de Duitse stad Mannheim bij een aanslag op een extreemrechtse beweging in zijn nek werd gestoken, verkeert in levensgevaar. Dat schrijven verschillende Duitse media. Volgens de politie is de identiteit van de dader nog onbekend.

De aanval vond plaats tijdens een bijeenkomst van de anti-islambeweging Burgerbeweging Pax Europa. Doelwit van de aanslag was Michael Stürzenberger, een in Duitsland bekende anti-islamactivist. Stürzenberger is met ernstige verwondingen aan zijn gezicht en zijn been naar het ziekenhuis gebracht, schreef de organisatie vanmiddag al op de eigen website.

'Zeven gewonden'

Op videobeelden is te zien hoe de dader met een mes op demonstranten afstormt en op hen insteekt. Er ontstaat een gevecht. Te zien is dat een van de mannen een grote vleeswond in zijn been heeft. Omstanders probeerden de aanvaller weg te jagen.

Bekijk hieronder een deel van de beelden:

0:26 Aanvaller met mes steekt in op groep mensen in Duitse Mannheim

De politie was snel ter plaatse en probeerde tussenbeide te komen. Op de beelden is te zien hoe de aanvaller vervolgens insteekt op de politieagent. Een andere agent trekt zijn vuurwapen en schiet de aanvaller neer.

In totaal raakten er bij de aanval zeven mensen gewond, schrijven Duitse media op basis van politiebronnen. Ook de aanvaller raakte gewond. Volgens de regionale omroep Südwestrundfunk (SWR) ligt hij momenteel in het ziekenhuis en is hij niet aanspreekbaar.

Reactie Scholz

"De beelden uit Mannheim zijn verschrikkelijk", reageert bondskanselier Scholz op X. "Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers. Geweld is onacceptabel binnen onze democratie. De dader moet hard gestraft worden." De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Faeser hint in een X-bericht op een islamitisch motief.

Over de identiteit en het motief van de dader is officieel nog weinig bekend. Südwestrundfunk schrijft dat de politie de identiteit van de dader nog niet heeft achterhaald. Volgens de omroep liep hij voor de aanval enkele minuten rond de tribune.

Wie is Stürzenberger?

Volgens de Duitse krant Bild is Stürzenberger een oud-politicus van de CSU en werkte hij als journalist voor de Duitse omroepen RTL en Sat1. Volgens Bild radicaliseerde hij nadat een vriend van hem was omgekomen bij een terroristische aanslag in Mumbai in 2008. Hij verliet toen de CSU, de zusterpartij van de CDU, en sloot zich aan bij de radicalere partij Die Freiheit.

Sindsdien hield hij zich onder andere bezig met het inzamelen van handtekeningen met als doel de komst van een moskee te voorkomen en demonstreerde hij samen met de rechtsextremistische partij NPD. Bij anti-islambijeenkomsten, waaronder die van anti-islambeweging Pegida, was hij een bekend gezicht.