Zverev in drie sets voorbij Goffin, Medvedev eenvoudig naar derde ronde Roland Garros

Alexander Zverev heeft in de tweede ronde van Roland Garros gewonnen van David Goffin. De Duitse nummer vier van de wereld, een van de favorieten voor de eindzege, had aan drie sets genoeg: 7-6 (4), 6-2, 6-2.

De Belgische Goffin, die zich deze week beklaagde over het Franse publiek, was in de eerste set dominant in rally's tegen Zverev, maar in de latere sets was hij niet opgewassen tegen de harde slagen van de Duitser. Zverev sloeg 37 winners, tegenover 24 van Goffin.