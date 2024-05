Roland Garros legt alcoholgebruik aan banden na wangedrag fans

volgt Roland Garros in Parijs

De organisatie van tennistoernooi Roland Garros heeft besloten dat het nuttigen van alcohol op de tribunes niet meer is toegestaan. Ook wordt op het grandslamtoernooi de beveiliging opgeschroefd.

De Belg werd in die partij voortdurend geïntimideerd door fans die op de hand van de Fransman waren. Een toeschouwer had volgens Goffin zelfs kauwgom op de tennisser gespuugd. "We gaan proberen om die persoon te traceren", belooft Mauresmo.