Schade en gewonden bij beschietingen tussen Oekraïne en Rusland

Oekraïne en Rusland hebben elkaar afgelopen nacht bestookt met drones en raketten, zo melden bestuurders uit beide landen. Daarbij vielen ten minste vier gewonden in de Oekraïense stad Charkiv, waar ook "kritieke infrastructuur" werd beschadigd, aldus burgemeester Ihor Terechov op Telegram.

In totaal lanceerde Rusland afgelopen nacht 51 drones en raketten richting het buurland, waarvan de Oekraïense luchtmacht naar eigen zeggen 32 drones en zeven raketten heeft onderschept. Dat betekent dat alsnog twaalf raketten of drones ergens zijn ingeslagen.

Het doel van Rusland was om "militaire faciliteiten en kritieke infrastructuur" te vernietigen, zo zegt de luchtmacht op Telegram. Andere Oekraïense regio's dan Charkiv melden echter geen schade of gewonden.

ATACMS

Gelijktijdig haalde Rusland acht ATACMS-raketten neer boven de Zee van Azov, die tussen het bezette schiereiland Krim en Rusland ligt. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Die ballistische raketten, van Amerikaanse makelij, zouden zijn afgevuurd door Oekraïne. Volgens een Russische ambtenaar in de bezette stad Kertsj, in het oosten van de Krim, raakten door neervallend puin enkele veerboten beschadigd in de stad.