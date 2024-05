AFP Taylor Fritz haalt in 2023 zijn gram bij het publiek op Roland Garros

NOS Sport • vandaag, 06:57 Chauvinistisch publiek Roland Garros steeds vijandiger: 'Gaan over grenzen heen' Franklin Stoker volgt Roland Garros in Parijs

Een tenniswedstrijd spelen tegen een Franse tegenstander is op Roland Garros van een andere orde dan op een ander grandslamtoernooi. De bemoeienis van het Franse publiek is groot, maar dat gebeurt in Parijs meer en meer op een negatieve manier.

De Poolse Iga Swiatek richtte zich woensdagavond in het Philippe Chatrier-stadion tot het publiek na haar ontsnapping tegen de Japanse Naomi Osaka. De mondiale nummer één had in de partij last gehad van een luidruchtige toeschouwer bij het slaan van een volley. Dat ging te ver voor haar.

"Er staat voor ons tennissers veel op het spel, dus alsjeblieft, steun ons tussen de rally's door, maar niet tijdens", vertelde Swiatek, drievoudig kampioene in Parijs. "Ik weet dat het Franse publiek hard kan zijn voor spelers die ze niet leuk vinden. Dan worden ze uitgejoeld. Maar ik houd nog steeds van jullie", besloot ze luchtig.

Onrustig publiek

De oproep van Swiatek is weer een voorbeeld waarbij het onrustige publiek van Roland Garros onderwerp van gesprek is. De Belg David Goffin kreeg hier dinsdagavond ook mee te maken.

Goffin sprak dinsdagavond van een vijandige sfeer op baan 14, nadat hij de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard had verslagen. Hij werd naar eigen zeggen door personen op de tribune uitgescholden, er werd gejuicht als hij een service miste en iemand spuugde zelfs kauwgom naar hem.

De 33-jarige tennisser zette na zijn benutte matchpoint demonstratief de vingers tegen zijn oor om het publiek van repliek te dienen. Een enorm boe-geroep voor Goffin was het gevolg.

Ik vind dat het publiek hier soms hard en negatief kan reageren. Caroline Garcia over de toeschouwers op Roland Garros

"Het is de laatste twee jaar echt wel erger geworden in Frankrijk. Het publiek zoekt meer en meer de grenzen op en gaat er ook over", constateerde Goffin tegenover Sporza.

De partij van Goffin leidde ertoe dat de Franse tennisbond zelfs een persbericht verstuurde met daarin een oproep tot respectvol gedrag van de tennisfans.

Fluitconcert voor Fritz

Taylor Fritz kreeg in 2023 dezelfde behandeling van het publiek, dat de Amerikaanse tennisser vrijwel de gehele partij provoceerde in zijn partij tegen de Fransman Arthur Rinderknech.

Fritz hield het hoofd koel, maar haalde na zijn zege op Rinderknech in woord en gebaar zijn gram. De tennisser werd vervolgens minutenlang op een fluitconcert getrakteerd. "Hij heeft dat publiek drie uur lang moeten doorstaan, ik kan hem die reactie niet kwalijk nemen", zei Rinderknech na afloop.

Getty Images David Goffin reageert op het publiek na zijn zege op de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard

De voorbeelden van Goffin en Fritz staan niet op zichzelf. Bij de huidige editie van Roland Garros zijn er meerdere wedstrijden afgewerkt waarbij het publiek op de tribunes een vijandige 'voetbal-atmosfeer' creëerde bij een partij van een Franse speler.

Ook de Argentijn Tomás Martín Etcheverry (tegen Arthur Cazaux) en de Belg Zizou Bergs (tegen Mathias Bourge) hadden last van het publiek, maar wonnen hun wedstrijden wel.

"Dit soort dingen horen niet thuis in de tennissport", vertelde de Griekse topspeler Stefanos Tsitsipas, die in 2021 de eindstrijd in Parijs haalde. "Ik zou dit soort dingen niet graag in mijn wedstrijden willen ervaren, waarbij het op het scherpst van de snede gaat bij het publiek."

Parijs spant de kroon

De tennisfans in Parijs staan bekend om hun chauvinisme, meer dan bij de overige drie grandslamtoernooien het geval is.

Traditie en elegantie overheersen nog op Wimbledon, terwijl het in Melbourne (Australian Open) en New York (US Open) ook rumoerig kan zijn. Maar Parijs spant in de ogen van velen de kroon.

AFP Caroline Garcia

De Française Caroline Garcia, de huidige nummer 23 van de wereld, heeft begrip voor de reactie van Goffin. "Ik vind dat het publiek hier soms hard en negatief kan reageren. Op de kleinere banen zitten ze dicht bij de spelers en kun je veel druk van het publiek voelen", vertelt ze.

Baan 14 gewild bij Fransen

Volgens Garcia is baan 14, een mini-stadion en de achterste baan op het park van Roland Garros, een gewild wedstrijdtoneel onder Franse spelers. "Ik heb er zelf nooit gespeeld, maar ik hoor in de kleedkamer dat baan 14 een goede baan voor Franse spelers is."

Garcia wil overigens het Parijse publiek niet helemaal afvallen. "Ik denk dat je in elke sport wel fans hebt die te ver gaan. Het is iets van de huidige tijd. Passie hoort bij tennis, maar zeker ook respect. Laten we hopen dat het respect de boventoon blijft voeren."

'Speelt bij andere grandslams minder' "Bij andere grandslamtoernooien is de vijandigheid van de toeschouwers veel minder aanwezig. Het lijkt wel alsof het in Parijs steeds erger wordt", zegt de Belgische journalist en oud-proftennisser Filip Dewulf. Hij zat dinsdagavond op de tribune bij de wedstrijd van Goffin. "De sfeer was aanvankelijk mooi in de wedstrijd, maar die werd steeds vijandiger. Het publiek probeerde Goffin op alle manieren uit zijn spel te halen. Zo erg maakte ik het nooit eerder mee", vertelt Dewulf. Dewulf, zelf in 1997 halvefinalist in Parijs, vindt dat alleen de US Open qua rumoer op de tribunes de vergelijking met Parijs kan doorstaan. "Als het wat later op de avond wordt, hebben de Amerikanen wat biertjes achter de kiezen. Dan kan er weleens een gespannen sfeer ontstaan. In Australië gaat het er altijd sportief aan toe."