Russische nationalist en Poetin-criticus Girkin verliest hoger beroep

Poetin-criticus en nationalist Igor Girkin, die was veroordeeld voor het aanzetten tot extremisme, is in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Eerder kreeg hij vier jaar cel en die straf blijft staan, meldt het Russische staatspersbureau RIA.

Girkin is in Nederland bekend vanwege zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne in 2014. Hij was toen minister van Defensie van de zelfverklaarde separatistische republiek Donetsk. Eind 2022 werd hij in Nederland bij verstek tot levenslang veroordeeld voor zijn rol bij het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines.