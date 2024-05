Wielrenner López krijgt dopingstraf, 'Superman' tot 2027 langs de kant

Menotropine is een geneesmiddel dat wordt onttrokken uit de urine van vrouwen in de menopauze. Het kan als groeihormoon de toename van spiermassa en afvoer van vloeistoffen bevorderen.

López was in juli 2023 al voorlopig geschorst en dus gaat de termijn vanaf dat moment in. De schorsing eindigt in juli 2027, als López 33 jaar oud is.