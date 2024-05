Heerenveen-speler Bochniewicz in voorlopige selectie van Oranje-opponent Polen

Bondscoach Michał Probierz heeft de voorlopige EK-selectie van Polen bekendgemaakt. Het land is de eerste tegenstander van Oranje op het EK in Duitsland komende maand. Van de 29 namen vallen er nog drie af voordat het toernooi begint.

sc Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz is een van de opvallendste namen in de selectie van Polen. Hij speelde pas drie interlands, waarvan een EK-kwalificatieduel met Tsjechië in november 2023 de meest recente was.