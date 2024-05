Rel in Kameroen: bondscoach Brys opzijgeschoven na ruzie met voorzitter Eto'o

De ruzie tussen bondscoach Marc Brys van Kameroen en bondsvoorzitter Samuel Eto'o lijkt het eind te betekenen van de samenwerking. De eerste werkafspraak van de Belgische coach en Eto'o mondde dinsdag uit in een felle woordenwisseling , diezelfde avond wees de Kameroense bond al nieuwe coach aan.

Na het conflict werd meteen een spoedvergadering belegd op het kantoor van de bond in Yaoundé. In het verslag van die vergadering valt onder meer te lezen dat "vanwege de respectloze uitlatingen van bondscoach Brys richting de bondsvoorzitter" er wijzigingen in de staf van de nationale ploeg zijn doorgevoerd.