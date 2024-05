Ruim een miljoen huishoudens zonder stroom na noodweer in Texas

Meer dan een miljoen huishoudens en bedrijven in de Amerikaanse staat Texas zitten na noodweer zonder stroom. Vooral het noorden en oosten van Texas zijn getroffen door zware regen- en hagelbuien in combinatie met harde wind.

Volgens Amerikaanse persbureaus hebben zeker 300.000 adressen in de steden Dallas en Fort Worth op dit moment geen elektriciteit. Een veelvoud heeft in het oosten van de staat last van de stroomstoring. Sommige verzorgingshuizen en publieke voorzieningen moeten terugvallen op generatoren.

In het gebied rond Dallas is de noodtoestand uitgeroepen. Lokale bestuurders verwachten dat de stroomstoring meerdere dagen zal duren.

Uitzonderlijk warme lucht

De komende uren trekt het noodweer richting het zuiden van Texas. In Houston worden onweersbuien en zware regenval verwacht. De lokale overheid waarschuwt daar voor windstoten van zo'n 110 kilometer per uur.

Het stormachtige weer in Texas volgt op meerdere zware stormen en tornado's in het midden van de Verenigde Staten deze maand. Afgelopen weekend vielen 15 doden door het noodweer. Niet alleen in Texas, maar ook in Oklahoma, Arkansas, Missouri en Kentucky was de ravage groot.