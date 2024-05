Voorlopig geen schepen aan Piet Heinkade in Vlissingen na vondst zeemijnen

In samenwerking met

Schepen kunnen voorlopig niet af- en aanmeren aan de Piet Heinkade in de binnenhaven van Vlissingen, meldt de gemeente. Aanleiding zijn twee WO II-zeemijnen die er afgelopen vrijdag zijn gevonden. Volgens de gemeente moeten die nog worden geruimd.

In Vlissingen zijn in twee weken tijd drie zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De eerste werd op 10 mei bij werkzaamheden ontdekt in het water bij de Piet Heinkade. Vorige week vonden duikers van de explosievenopruimingsdienst EOD op dezelfde plek nog eens twee mijnen.