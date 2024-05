Belastingdienst neemt recordaantal mensen aan, maar blijft onderbezet

Sinds een omstreden vertrekregeling in 2016 zit de Belastingdienst met te weinig personeel. Duizenden ervaren krachten maakten toen gebruik van de gunstige voorwaarden die de dienst bood als onderdeel van een reorganisatie. De uitstroom was veel groter dan verwacht.

Daarom had de dienst voor 2023 als doel gesteld om 2500 tot 3000 lege plekken in te vullen. Dat is gelukt. Er kwamen zelfs 3347 voltijdsbanen bij. Toch is er nog steeds sprake van onderbezetting, schrijft de Belastingdienst.

Een ander langslepend dossier bij de Belastingdienst is de verouderde ict die het bijvoorbeeld lastig maakte om de btw aan te passen. Toch zit er schot in de zaak. Inmiddels is nog ongeveer een vijfde van de applicaties en processen te oud. In 2018 was dat nog de helft.