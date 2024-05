ANP Frank Paauw

NOS Voetbal • vandaag, 15:17 KNVB-voorzitter Paauw: 'Geen feest om je naam op deze manier in stadions te horen'

In de stadions hingen spandoeken met teksten als 'Zeg nee tegen Frank P'. Maar de KNVB zei ja tegen Frank Paauw en koos de politiefunctionaris als nieuwe voorzitter van de voetbalbond. Aan Paauw de taak om zo snel mogelijk het wantrouwen van voetbalsupporters om te zetten in vertrouwen.

"Hoe? Als ik hem was zou ik heel veel kopjes koffie gaan drinken de komende tijd", zegt zijn voorganger Just Spee, die om gezondheidsredenen de voorzittershamer overdraagt. "Probeer duidelijk te maken dat wat je verbindt en wat je samen kunt doen."

De benoeming van Paauw leek aanvankelijk een gelopen koers toen hij in februari naar voren werd geschoven als gewenste voorzitter. Totdat voetbalsupporters zich begonnen te roeren en met spandoeken hun wantrouwen uitten vanwege zijn carrière bij de politie. Dat Paauw in zijn rol als hoofdcommissaris had geopperd om in de strijd tegen voetbalvandalisme fans te weren bij uitwedstrijden, viel niet goed.

Nieuwe kandidaten

Ineens was het geen hamerstuk meer en meldden zich in voormalig D66-politicus en oud-international Jeanet van der Laan en Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen twee nieuwe kandidaten. De laatstgenoemde was vooruitgeschoven door het Supportcollectief Nederland, een samenwerkingsverband van supportersverenigingen van clubs in het betaald voetbal.

1:59 Paauw: 'Geen feest om je naam op deze manier overal in de stadions langs te horen komen'

Uiteindelijk hadden Van der Laan en Nijland het nakijken, maar het waren niet de leukste weken voor Paauw in aanloop naar de verkiezing. "Er waren weleens momenten dat ik dacht: als ik dat van tevoren had geweten... Het is geen feest om je naam op deze manier overal in de stadions langs te horen en zien komen. Maar als je a hebt gezegd, moet je ook b zeggen."

Op de vraag of hij aan in die periode aan zelfreflectie heeft gedaan, zegt de 65-jarige Paauw: "Je kunt je afvragen of het beeld dat van mij is ontstaan terecht is en je kunt verontwaardigd zijn. Beter is het om je af te vragen hoe dat beeld is ontstaan en hoe je daar anders mee om had kunnen gaan? Vooral in de richting van supporters. Maar in gesprekken met hen vorige week heb ik goed geluisterd naar wat hun pijnpunten zijn."

Slimme, intelligente man

Supportersfavoriet Nijland adviseert Paauw vooral te gaan praten. "Dat zou mijn tip zijn als je het vertrouwen in de richting van de supporters wil herstellen. Maar Frank Paauw is een slimme, intelligente man met ongelooflijk veel levenservaring. Die heeft mijn adviezen niet nodig. Ik heb verloren van een hele goede kandidaat en ik ga het met belangstelling volgen."

Ook Van der Laan kan leven met de benoeming van Paauw. "Er waren drie kandidaten met ieder hun eigen verhaal, totaal niet met elkaar te vergelijken. Frank Paauw is het geworden, prima. Het is op democratische wijze gebeurd, gefeliciteerd."

ANP Jeanet van der Laan en Hans Nijland

Spee is vol lof over zijn opvolger. "Frank is een bedachtzame man, straalt warmte uit en kan met mensen omgaan. Hij is niet bang en weet wat het is om onder druk te staan. Eigenschappen die hem bij uitstek geschikt maken om de KNVB de komende jaren succesvol te maken."

"Hij zal ervoor moeten zorgen dat de mensen begrijpen wat de rol van de voorzitter is", adviseert Spee. "Duidelijk maken dat hij betrekkelijk weinig invloed heeft, persoonlijk. En als hij dat al heeft, dat hij het beste met het voetbal voor heeft. In zijn functie als politieman deed hij wat het beste was. Maar nu is hij de voorzitter van de KNVB die staat voor 1,2 miljoen voetballers en die doet wat het beste is voor het voetbal."

Op de vlakte

Paauw zegt zelf de dialoog met de voetbalsupporters te willen zoeken. "Dat wordt een van de belangrijkste stappen die ik zal ondernemen met de mensen die het voetbal ook groot maken: met hen in gesprek gaan.

1:45 Kersverse KNVB-voorzitter: 'Ben er beduusd van'

Over het wangedrag van supporters tijdens de play-offwedstrijden Excelsior-ADO Den Haag en FC Utrecht-Go Ahead Eagles houdt de nieuwe voorzitter zich op de vlakte. "Het gaat wat te ver om nu als net benoemd voorzitter allerlei uitspraken te gaan doen. Ik heb alleen de korte samenvattingen gezien. Om goed te kunnen oordelen moet ik er meer van weten."

Voorganger Spee is minder terughoudend. "Wat daar gebeurde is in één woord uit te drukken: vreselijk. Het is het einde van het seizoen, het zijn finalewedstrijden, er is wat te winnen. Wat is er leuker dan dat? Je kunt ervan genieten. En ja, het kan ook zijn dat je niet wint. Maar dat het dan zo uit de hand loopt,. vind ik vreselijk."