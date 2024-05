PSV'er Bakayoko mee naar EK, Witsel keert terug in Belgische selectie

De Belgische bondscoach Domenico Tedesco heeft PSV-revelatie Johan Bakayoko opgenomen in zijn selectie voor het komende EK, waarin opvallenderwijs ook de naam van Axel Witsel opduikt. De 35-jarige middenvelder was op het WK van 2022 voor het laatst actief voor de Rode Duivels.

Witsel, sinds 2022 uitkomend voor Atlético Madrid en daar met name acterend als centrumverdediger, bedankte een jaar geleden voor het Belgisch elftal, maar de 130-voudig international liet eind vorig jaar doorschemeren open te staan voor een rentree. Mede gezien de personele problemen achterin had Tedesco wel oren naar een terugkeer van de routinier.

Tedesco nam eveneens Maxim De Cuyper op in zijn EK-selectie. De 23-jarige smaakmaker van Club Brugge speelde nog niet eerder voor de Rode Duivels.

Geen Courtois

Zoals eerder al bekend was, gaat doelman Thibaut Courtois niet mee naar Duitsland. De doelman van Real Madrid, die zich met de Spaanse kampioen voorbereidt op de Champions League-finale van zaterdag tegen Borussia Dortmund, heeft geen goede band met bondscoach Tedesco.

België komt op het EK voor het eerst in actie op 17 juni als Slowakije de tegenstander is. Vervolgens staan in groep E duels met Roemenië en Oekraïne op het programma.