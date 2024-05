ANP Botic van de Zandschulp

NOS Sport • vandaag, 22:43 Door blessure geplaagde Van de Zandschulp hard onderuit op Roland Garros

Botic van de Zandschulp is, net als vorig jaar, in de eerste ronde uitgeschakeld op Roland Garros. De 28-jarige Nederlander kampte met enkelklachten en kon de ervaren Italiaan Fabio Fognini zeker in de beginfase nauwelijks partij bieden: 6-1, 6-1, 7-5.

Van de Zandschulp liet in de eerste set veel kansen liggen en leverde al zijn servicegames in. Met een van pijn vertrokken gezicht begon hij aan de tweede set, waarin hij bij een 4-1 achterstand een medische time out nodig had.

De linkerenkel werd opnieuw ingetaped, maar de Nederlander die onlangs uit de top 100 van de wereldranglijst kukelde, kon niet mee met de ervaren Italiaan.

De 37-jarige Fognini sloeg vlot door naar een 2-0 voorsprong in sets en dacht vervolgens aan een break in de derde set genoeg te hebben om Van de Zandschulp naar huis te sturen.

Maar de Nederlander leefde plots op, werd veel actiever en sloeg zich met harde klappen terug in de set tegen de voormalig nummer zeven van de wereld (Fognini staat nu 93ste). Met zijn tweede break van de avond bracht Van de Zandschulp de spanning terug, poetste twee matchpoints weg maar verloor na iets minder dan twee uur alsnog.

Bekijk hier een interview met Botic van de Zandschulp voorafgaand aan Roland Garros:

2:12 Van de Zandschulp geeft seizoen tot nu toe een onvoldoende: 'Niet constant genoeg'

Andere Nederlanders

Van de Zandschulp is de eerste Nederlander die uitgeschakeld is op Roland Garros. Arantxa Rus en Tallon Griekspoor komen dinsdag in actie. Rus neemt het op tegen de Duitse Angelique Kerber, Griekspoor treft in de eerste ronde Mackenzie McDonald uit de Verenigde Staten.

Debutant Jesper de Jong heeft zich al geplaatst voor de tweede ronde. De Nederlandse qualifier won zondag in vijf sets van de Brit Jack Draper.

Roland Garros bij de NOS In Parijs wordt tot en met 9 juni op tennispark Roland Garros het tweede grandslamtoernooi van het jaar gehouden. De NOS is aanwezig voor interviews en achtergrondverhalen en zal ook samenvattingen laten zien van de belangrijkste wedstrijden.