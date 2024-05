ProShots De wedstrijd werd stilgelegd om het gooien van vuurwerk

NOS Voetbal • vandaag, 15:34 • Aangepast vandaag, 17:48 Gemeente straft FC Utrecht 'na enorme geweldsuitbarsting' met wedstrijd zonder publiek

FC Utrecht speelt de eerste thuiswedstrijd van het komende seizoen zonder publiek. Die straf heeft burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht opgelegd na overleg tussen de driehoek en de directie van de eredivisieclub.

FC Utrecht wordt gestraft voor de "enorme geweldsuitbarsting" na afloop van de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen Go Ahead Eagles (1-2).

Volgens de burgemeester is het een "unicum" dat een gemeente een club een dergelijke straf oplegt. "Maar gezien de situatie van afgelopen zondag is dit een passende maatregel. Ik zal ook niet schromen om ook bij andere wedstrijden geen publiek toe te staan, als deze situatie zich herhaalt."

'Excessief geweld'

Na afloop kwam het tot een confrontatie tussen de aanhang van FC Utrecht en de politie. Burgemeester Dijksma spreekt van "excessief, agressief geweld tegen de politie."

"Grote stenen, putdeksels, dakgoten, fietsen, vuurwerk en al het materiaal dat verder op straat voorhanden was werd richting de politie gegooid", somt Dijksma op in een brief aan de gemeenteraad. Drie politiemensen hebben volgens de burgemeester een waarschuwingsschot gelost. Een ME'er is in het ziekenhuis beland met bewustzijnsverlies en omstanders raakten gewond.

De Utrechtse politie is een grootschalig onderzoek gestart om de aanstichters van het geweld op te sporen. "De mensen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt worden strafrechtelijk vervolgd en kunnen rekenen op een stadion- en/of gebiedsverbod. Indien mogelijk wordt de ontstane schade op hen verhaald door middel van civielrechtelijke procedures", valt te lezen in de brief.

ANP Relschoppers gingen na afloop van de wedstrijd het veld op

Dijksma ging aan het eind van de avond in gesprek met ingezette ME-ers en andere aanwezige politiemensen. "Dit heeft diepe indruk op mij gemaakt", aldus Dijksma. "De druk op onze agenten is al weken enorm en de optelsom van het fysieke en verbale geweld waar zij constant mee te maken krijgen trekt een heel zware wissel op ze."

"Ik maak me grote zorgen over deze toenemende escalatie, of dat nu is bij demonstraties of bij voetbalwedstrijden, en vind het nodig om me daarover hardop uit te spreken. Het is echt essentieel om met elkaar in rustiger vaarwater te komen, want deze situatie is niet langer houdbaar", aldus de burgemeester.

Vuurwerk

Ook tijdens de wedstrijd was het al onrustig in het stadion. Het duel lag twee keer stil. Er werd vuurwerk gegooid door supporters en Go Ahead Eagles-aanvaller Thibo Baeten werd geraakt door een voorwerp, afkomstig vanaf de tribunes.

Alle reden om de wedstrijd volgens het KNVB-protocol te staken, maar dat gebeurde niet. "Vanuit hogerhand is besloten dat het veiliger was om op het veld te blijven staan", zegt FC Utrecht.

Burgemeester Dijksma kondigt aan dat er netten rond het uitvak worden geplaatst, om het gooien van vuurwerk tegen te gaan.

Wat gebeurde er precies?

Op het moment dat FC Utrecht met 1-0 voor staat, besluiten supporters van Go Ahead Eagles en FC Utrecht vuurwerk naar elkaar te gooien. Op dat moment grijpt scheidsrechter Allard Lindhout in en verwijst hij de teams naar de kleedkamer.

Na een onderbreking komen de teams terug op het veld, maken de bezoekers 1-1 en volgt er een verlenging. In die verlenging scoort Go Ahead Eagles nog een keer en wordt aanvaller Thibo Baeten in de 120ste minuut bekogeld met een (onbekend) voorwerp.

Bekijk hier de beelden van de incidenten in het stadion:

1:04 Supporters Utrecht en Go Ahead Eagles gooien vuurwerk naar elkaar

Lindhout overlegt vervolgens met Eagles-aanvoerder Bas Kuipers en wacht langs het veld op instructies. Hij staakt de wedstrijd niet.

De KNVB laat maandag weten dat er "in overleg met de clubs en met het oog op de korte tijd die nog te spelen was" besloten werd om niet definitief te staken.

'Overleg met gemeente en politie'

Toch was dat wel een optie, toen de wedstrijd voor de tweede keer stillag en een speler door een voorwerp op zijn hoofd werd geraakt. De KNVB was duidelijk vorig jaar: als een speler door een object wordt geraakt, wordt de wedstrijd meteen gestaakt.

Later verbond de KNVB daar nog enige voorbehouden aan, als er geen letsel is en de dader is gepakt, dan kan de wedstrijd doorgaan. Of die dader gisteren van de tribune is gehaald, is niet duidelijk. Toch werd er verder gespeeld.

"Iedere wedstrijd is uniek. Daarnaast hebben de gemeente en de politie een rol in dit besluit", zegt de KNVB.

Kijk hier naar de reacties van Ron Jans en Nick Viergever over de incidenten in het stadion:

Volgens FC Utrecht was het veiliger om de wedstrijd uit te spelen. "Het was al zo chaotisch in het stadion en op de tribunes, dat er uit veiligheidsoverwegingen is besloten om deze wedstrijd zo snel mogelijk uit te spelen en door te gaan", vertelt een woordvoerder van de Utrechtse club.

Go Ahead Eagles heeft daarmee ingestemd, zo laat een woordvoerder weten. "Wij zijn op de hoogte gebracht van de veiligheidssituatie. Gelet op alle factoren die op dat moment meespeelden, staan we achter het besluit van FC Utrecht en haar partners."