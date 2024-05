Driehoek wilde vanwege 'chaos in stadion' dat Utrecht-Eagles niet werd gestaakt

Veiligheidspersoneel en ME belaagd, FC Utrecht onderzoekt ongeregeldheden

Ook na de wedstrijd ging het mis bij FC Utrecht-Go Ahead Eagles. Toen werden politieagenten en de ME belaagd buiten het stadion. De Utrechtse club laat in een eerste korte reactie weten de incidenten te analyseren.

"FC Utrecht is teleurgesteld en geschokt door de ontwikkelingen tijdens en na afloop van het duel met Go Ahead Eagles. In en rondom Stadion Galgenwaard vonden meerdere incidenten plaats waarbij onder andere veiligheidspersoneel en ME zijn belaagd. Momenteel is de club bezig de ongeregeldheden te analyseren. Later op de dag gaat de Utrechtse FC in gesprek met de lokale driehoek om alle gebeurtenissen in kaart te brengen en te bespreken."