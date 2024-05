NH De politie bij een woning in Berkhout waar in 2021 een 72-jarige man werd doodgeschoten

vandaag, 14:56 Straffen tot 29 jaar cel voor reeks gewelddadige overvallen

De rechtbank heeft gevangenisstraffen tot 29 jaar opgelegd aan zes mannen voor hun betrokkenheid bij een reeks gewelddadige gewapende overvallen in West-Friesland, Alkmaar en het Gelderse Dreumel. Een van de woninginbraken had een fatale afloop.

In de zaak staan zes verdachten terecht in de leeftijd van 27 tot 39 jaar. Ze komen uit Alkmaar, Heerhugowaard, Noord-Scharwoude, Opmeer, Obdam en Rotterdam. De rechtbank acht bewezen dat zij in 2020 en 2021 in wisselende samenstellingen zeer gewelddadige overvallen hebben gepleegd.

Bij een overval in 2021 in Berkhout, vlak bij Hoorn, werd een 72-jarige man doodgeschoten. Bij woninginbraken in Avenhorn en Noord-Scharwoude werden eveneens twee slachtoffers neergeschoten, zij raakten zwaargewond. In andere gevallen werden slachtoffers geslagen met breekijzers of toegetakeld met een heet strijkijzer.

Kerngroep

Het Openbaar Ministerie eiste eerder celstraffen tussen de 3,5 jaar en levenslang. De hoogste straf was voor Glenn V. (31). Hij is veroordeeld tot 29 jaar cel. Tegen hem was een levenslange gevangenisstraf geëist. Drie anderen, Ruviëni M. (39) uit Rotterdam, Deniz R. (28) uit Obdam en Mark V. (31). uit Opmeer, zijn veroordeeld tot respectievelijk 27, 25 en 20 jaar cel. Het viertal werd eerder door het Openbaar Ministerie aangemerkt als de kerngroep.

De laatste twee verdachten, Martijn G. (28) en Dut M. (30), waren beiden betrokken bij één overval en zijn veroordeeld tot respectievelijk 6,5 jaar en drie jaar en negen maanden cel. Ook moeten de daders aan verschillende verdachten een schadevergoeding betalen. De officier van justitie eiste eerder celstraffen tussen de 3,5 jaar en levenslang. Daarnaast werd tegen Dut M. tbs met dwangverpleging geëist.

Bij drie verdachten is de straf lager uitgevallen, meldt de regionale omroep NH. Alleen Martijn G. kreeg een iets hogere veroordeling. Dat geldt ook voor Dut M. Alleen is bij hem de eis tot tbs niet toegewezen. Bij één verdachte is de straf gelijk aan de eis.