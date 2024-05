Tot morgenochtend geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn

Aanvankelijk werd gedacht dat de problemen na middernacht opgelost zouden zijn, maar die verwachting is inmiddels bijgesteld. Spoorbeheerder ProRail meldt dat de schade groot is. Een woordvoerder spreekt van een flinke ravage. Waardoor die is ontstaan, is onduidelijk. "Eerst wordt de schade hersteld, daarna pas gaan we de oorzaak onderzoeken", zegt een woordvoerder.