Hele dag geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn door defecte bovenleiding

Spoorbeheerder ProRail meldt dat de schade groot is. "Het is nog onduidelijk hoelang het herstel gaat duren, maar hier is in ieder geval de rest van de dag voor nodig." Zoals het er nu naar uitziet, gaan de treinen iets na middernacht weer rijden. Reizigers tussen beide plaatsen kunnen tot die tijd onder meer omreizen via Zwolle en Deventer.