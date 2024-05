Galatasaray maakt geen fout bij Konyaspor en houdt Fenerbahçe van felbegeerde titel

Galatasaray is voor de 24ste keer kampioen van Turkije geworden. Met een 1-3 zege bij Konyaspor beslechtte Galatasaray een spannende tweestrijd met aartsrivaal Fenerbahçe in zijn voordeel.

Fenerbahçe, waar met Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu, Dusan Tadic en Sebastian Szymanski vier voormalig eredivisiespelers actief zijn, had vanochtend nog hoop de eerste titel in tien jaar tijd.

Vorige week won Fener een directe confrontatie met Gala. Daardoor was het gat vooraf drie punten en had Fenerbahçe op doelsaldo nog kans om kampioen te worden.

Geen wonder in Konya

Fenerbahçe had alle hoop dus gevestigd op het matig presterende Konyaspor, dat thuis moest winnen van Galatasaray om op eigen kracht degradatie te voorkomen. Maar dat wonder zat er nooit echt in.

In Istanbul scoorde Fenerbahçe er ondertussen op los tegen Istanbulspor, ook Tadic en Szymański pikten een doelpunt mee. Veel waard was een 6-0 zege niet, want ook met een puntentotaal van 99 is Fener geen kampioen.