ANP Southampton-spelers David Brooks en Adam Armstrong vieren de 1-0

NOS Voetbal • vandaag, 18:17 Southampton promoveert naar Premier League na zege op Leeds van Summerville en Piroe

Southampton is gepromoveerd naar de Premier League. In de finale van de play-offs werd Leeds United op Wembley met 1-0 verslagen. Daarmee keert Southampton na een jaar absentie alweer terug op het hoogste niveau.

Voor Leeds, dat vorig jaar samen met Southampton degradeerde, wacht nog minstens een jaar voetbal in de Championship.

Leeds, de ploeg van Nederlanders Crysencio Summerville en Joël Piroe, was na de winterstop maandenlang niet te kloppen en droomde lang van directe promotie naar de Premier League. Maar met de finish in zicht stortte de ploeg ineen en liepen Leicester City en Ipswich Town uit. Als nummer drie moest Leeds het doen met een plek in de play-offs om promotie. Daarin won het vorige week in de halve finales van Norwich City.

Southampton werd vierde in de competitie, schakelde West Bromwich Albion uit in de play-offs en kwam zo in de finale op Wembley terecht.

Bij Leeds stonden Summerville en Piroe in de basis. De twee Nederlandse aanvallers behoren tot de belangrijkste spelers van hun elftal. Summerville scoorde dit seizoen negentien keer in de competitie en Piroe maakte dertien goals.

Leeds komt niet tot kansen

En hoewel Leeds de overhand had in het begin van de finale, werd dat tweetal haast nooit gevonden. Southampton werd langzamer maar zeker sterker en kwam na een minuut of 25 op voorsprong. Adam Armstrong ontsnapte en schoot raak.

AFP Summerville (r) in duel met Samuel Edozie

In de competitie maakte Southampton afgelopen seizoen bij vlagen veel indruk. De pas 38-jarige trainer Russell Martin liet zijn team vaak heel aardig voetbal spelen, met goed en aanvallend combinatiespel.

Maar tegen Leeds was dat na die 1-0 eigenlijk helemaal niet meer nodig. Southampton hoefde alleen maar rustig achterover te hangen en Leeds op eigen helft op te vangen. Het lukte de Noord-Engelsen namelijk zelden om met een creatief passje of een aardige actie te verrassen.

Pas aan het einde van de wedstrijd, toen Leeds opportunistischer ging spelen, leek de 1-1 er echt in te zitten. Invaller Daniel James was in de 84ste minuut heel dichtbij, toen hij de bal vanuit de stuit vol op de lat schoot.

Leeds bleef aanzetten, maar ook in de laatste minuten bleef dat ene moment van individuele klasse uit. Southampton hield vol en speelt volgend jaar weer in de Premier League.