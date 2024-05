NOS Wielrennen • vandaag, 17:52 Van Uden wint Rund um Köln, vrouw met rollator zorgt voor schrikmoment

Casper van Uden heeft de 106de editie van Rund um Köln op zijn naam gebracht. De 22-jarige renner van dsm-firmenich-PostNL bleef na 194,8 kilometer koers Biniam Girmay en Louis Blouwe voor in de massasprint.

Dat was echter niet het gesprek van de dag in Keulen. Dat was de vrouw die op 115 kilometer voor de finish de kopgroep verraste door nietsvermoedend over te steken bij een zebrapad.

De renners kwamen net een rotonde over en konden de vrouw maar net ontwijken. Wel reed een van hen met zijn achterwiel de rollator uit de handen van de vrouw. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden.

Op het heuvelachtige parcours trachtten velen een sprint te voorkomen. Matthew Brennan, Roger Adriá en Tobias Halland Johannessen hadden tot ver in de koers een aardige voorsprong, maar in de finale werden ook zij gegrepen.

In de sprint bleek Van Uden vervolgens een klasse apart. De jonge Schiedammer boekte in Keulen de tweede profzege uit z'n nog prille loopbaan. Eerder dit jaar was hij ook al de snelste in een etappe in de AlUla Tour.