Pro Shots Hockeysters Den Bosch winnen landstitel

NOS Sport • vandaag, 14:57 Hockeysters Den Bosch veroveren 22ste landstitel in spectaculair thuisduel met SCHC

De hockeysters van Den Bosch hebben hun 22ste landstitel veroverd in een spectaculair finaleduel met SCHC. Aan de Bossche Oosterplas werd het 3-2.

Omdat Den Bosch het eerste finaleduel ook had gewonnen (1-0), was dat genoeg voor de landstitel. Frédérique Matla tekende voor een hattrick, waaronder de openingstreffer uit een strafbal.

Den Bosch is met de 22 landstitels de nieuwe recordhouder in het vrouwenhockey. De ploeg heeft een titel meer dan Amsterdam, dat dit jaar in de halve finales van de play-offs werd uitgeschakeld door SCHC.

De Bilthovense ploeg stond voor de vijfde keer in de finale, maar won de landstitel nog nooit.

Finale landskampioenschap mannen live De beslissende finale van de play-offs bij de mannen is live te zien bij de NOS. Kijk vanaf 16.00 uur naar de strijd om de landstitel tussen Kampong en Rotterdam op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

In het eerste finaleduel in Bilthoven hielden beide teams gisteren de poorten goed dicht; Den Bosch won nipt uit een strafcorner in de slotfase. De return was daarentegen direct een spektakelstuk.

Matla opende de score voor Den Bosch uit een strafbal nadat Renée van Laarhoven de bal op de doellijn met het lichaam had gestopt. Even later trok diezelfde Van Laarhoven de stand gelijk via een tip-in uit een strafcorner: 1-1.

ANP Vreuugde bij Yibbi Jansen na de 1-1

De SCHC-fans hadden nog maar nauwelijks adem kunnen halen, of de ploeg uit Bilthoven kreeg een strafbal toegekend. Een uitgelezen kans voor het verdubbelen van de score. Maar de videoscheidsrechter oordeelde dat het een strafcorner moest zijn, die niet werd benut.

SCHC-aanvoerster Xan de Waard moest alles uit de kast halen om haar coach Lucas Judge, die woest was na het terugdraaien van de strafbal, tot bedaren te brengen. Er waren toen pas tien minuten verstreken.

Stichtse bleef op zoek naar een doelpunt, maar kwam voor rust niet meer tot scoren.

Verrassingsaanval

SCHC, dat iets minder energiek aan het derde kwart begon, bleef wel jagen en dwong Den Bosch flink in de verdediging. Maar uit de twee strafcorners die de ploeg na rust kreeg, vielen geen goals.

De treffer viel wel aan de andere kant: na een verrassingsaanval schoot Matla de harde voorzet van Rosa Fernig binnen: 2-1.

De wedstrijd begon en eindigde met vuurwerk. Met nog twaalf minuten op de klok wisselde SCHC-trainer Judge zijn keepster Marscha Zwezereijn voor een extra veldspeelster. Een gouden zet, zo leek het. Yibbi Jansen schoot hard raak uit de strafcorner en trok de stand gelijk voor Stichtse: 2-2.

Genadeklap

Zwezereijn werd weer terug in het veld gebracht, maar met zes minuten te gaan opnieuw naar de kant gehaald. Nu betekende die wissel de genadeklap voor SCHC.

Vlak voor het laatste fluitsignaal had Matla een vrije doorloop naar het lege doel en kon het kampioensfeest beginnen voor de geelzwarte formatie.