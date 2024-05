Derde plaats beachvolleybalsters Stam/Schoon, Van de Velde/Immers doet goede zaken

Katja Stam en Raïsa Schoon hebben het Elite 16-toernooi in Portugal afgesloten met een derde plaats. Het Nederlandse beachvolleybalduo was in de troostfinale in kustplaats Espinho met 21-18, 21-12 te sterk voor Daniela Álvarez Mendoza en Tania Moreno uit Spanje.

In de halve finale gingen Stam een Schoon eerder vandaag in twee sets onderuit (22-20, 21-13) tegen Kirsten Nuss en Taryn Kloth. Dat Amerikaanse duo bezet de tweede plek op de wereldranglijst.

Van de Velde en Immers

Later op de dag komen ook Steven van de Velde en Matthew Immers in actie in de troostfinale. Zij verloren in hun halve finale in drie spannende sets van de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler (21-14, 19-21, 15-13).