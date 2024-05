Getty Images Lorena Wiebes wint ook de tweede etappe

NOS Wielrennen • vandaag, 16:00 Wiebes sprint in RideLondon Classique naar tweede ritzege

Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe in de RideLondon Classique op haar naam geschreven. De sprinter van SD Worx-Protime was landgenoot Charlotte Kool te snel af in oplopende finishstraat in Maldon.

Vrijdag won Wiebes ook de openingsrit in de driedaagse rittenkoers rond de Engelse metropool. Een dag later trok wereldkampioen Lotte Kopecky opnieuw de sprint aan voor de 25-jarige Nederlandse. Kopecky kwam zelf als derde over de streep.

Overmacht

De etappe van 142 kilometer was de lastigste van de drie. De rensters moesten drie keer een kort klimmetje over en het laatste stuk naar de finish liep ook omhoog.

Ondanks meerdere ontsnappingspogingen slaagde niemand erin een serieuze bres te slaan. Dat was vooral te danken aan SD Worx, dat de boel constant bij elkaar hield. Kopecky rolde in de laatste honderden meters de rode loper uit voor ploeggenote Wiebes, die overtuigend naar haar tiende zege van het seizoen sprintte.

Wiebes schreef de RideLondon Classique in 2019 en 2022 al op haar naam. Vorig jaar won Kool het eindklassement. In het klassement verdedigt Wiebes zondag in de slotrit een voorsprong van 20 seconden op Kopecky.