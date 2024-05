Rugbyers RC 't Gooi pakken in hoosbui nationale titel ten koste van Haagsche RC

Midden in een enorme hoosbui hebben de rugbyers van RC 't Gooi de nationale titel gepakt tegen vijftienvoudig winnaar Haagsche RC. De finale van de play-offs in de ereklasse werd gewonnen door de ploeg uit Naarden met 22-12. Het is de vijfde landstitel voor 't Gooi. In 2018 waren ze voor het laatst landskampioen.

RC 't Gooi had in de halve finales al knap de nummer één van de winnaarsronde Eemland verslagen (18-5) en in de finale was Haagsche RC, dat RRC uitschakelde (30-26), aan de beurt. Het verschil was bij rust al gemaakt.