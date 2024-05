'Westerse wapens in Oekraïne minder bruikbaar door Russische verstoringen'

Rusland slaagt steeds vaker in het verstoren van aanvallen met westerse gps-geleide munitie. Daardoor gebruikt Oekraïne sommige geleverde raketten en granaten niet meer. Dat blijkt uit een onderzoek van The Washington Post .

Als voorbeeld wordt de zogenoemde Excalibur-artilleriegranaat genoemd. Het Amerikaanse leger is gestopt met het leveren ervan, omdat nog slechts 10 procent het doelwit trof. Een jaar eerder was de helft nog trefzeker.

Ook sommige raketten die worden afgevuurd met het Himars-raketsysteem worden steeds vaker verstoord. In het eerste jaar was het wapen zeer succesvol in het vernietigen van munitiedepots en commandoposten, ver achter de frontlinie.

"Maar een jaar later hield alles op", zegt een Oekraïense legerfunctionaris in het artikel. Russische gps-jammers verstoren het signaal van de raket steeds vaker, waardoor die niet meer precies op zijn doel af vliegt. Het gaat soms om enkele meters. "Maar stel: het doel is een brug, dan belandt de raket in het water", aldus de functionaris.