VVD niet eens met intrekken strenge gevangenisregels georganiseerde misdaad

De VVD in de Tweede Kamer is het niet eens met een besluit van demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming om extra strenge gevangenismaatregelen voor criminelen terug te draaien. Het gaat om het inperken van het aantal telefoontjes en bezoeken voor leden van de georganiseerde misdaad en het maken van geluidsopnamen.

VVD-Kamerlid Ellian noemt het besluit van Weerwind onbegrijpelijk. "Als het aan de VVD had gelegen waren we nog meer opgeschoven richting Italië, waar slechts één contactmoment per maand is toegestaan. Dat is wel degelijk door het Europese Hof geaccepteerd."