Getty Images Verstappen schampt de muur in Monaco

NOS Sport • vandaag, 14:38 Verstappen klaagt over overstuur in training Monaco en komt niet verder dan elfde tijd

Met een elfde tijd in de eerste training is Max Verstappen moeizaam begonnen aan het grand prix-weekend in Monaco. Toch leek de drievoudig wereldkampioen af en toe wel degelijk de limiet op te zoeken.

Tweemaal schampte hij namelijk met de zijkant van zijn bolide de muur in de binnenbocht, bij het beroemde zwembad langs het iconische stratencircuit aan de Middellandse Zee.

Anderzijds is er voldoende ruimte voor verbetering bij de coureur van Red Bull Racing. Hij reed in het prinsdom alleen op de mediumband, terwijl veel concurrenten de snellere zachte band gebruikten.

Hamilton

Verstappen gaf ruim 0,8 seconden toe op Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de snelste tijd reed. Ook de auto's van McLaren, Ferrari, Aston Martin en RB waren sneller dan de Red Bulls. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez klokte de twaalfde tijd.

De laatste twee races werd al duidelijk dat de concurrentie het gat met Red Bull aan het verkleinen is. Lando Norris won twee weken geleden - met dank aan een safetycar - de GP van Miami en de Brit van McLaren maakte het Verstappen vorige week in Imola lastig tot het slot van de race. Norris zette in de eerste training in Monaco de vierde tijd neer.

Verstappen klaagde tijdens de training over overstuur, waardoor hij weinig controle had over de achterkant van zijn auto. De Red Bulls zullen hopen tijdens de tweede training beter voor de dag te komen. Die sessie begint vrijdag om 17.00 uur.

Heel veel tijd om de auto te verbeteren is er niet. Door de beperkte inhaalmogelijkheden in Monaco is de kwalificatie op zaterdag er belangrijker dan elders.