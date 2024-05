ANP Jannik Sinner na zijn zege dit jaar in Rotterdam

NOS Sport • vandaag, 11:12 Sinner keert volgend jaar terug om titel op ABN Amro Open te verdedigen

Jannik Sinner keert volgend jaar terug naar Rotterdam om zijn titel bij het ABN Amro Open te verdedigen.

De 22-jarige Italiaan is een van de beste tennissers van dit moment: hij is nu nog de nummer twee van de wereld, maar kan komende weken op Roland Garros de nummer een-positie van Novak Djokovic overnemen.

Afgelopen februari was Sinner ook al de grote publiekstrekker bij het tennistoernooi in Ahoy, waar hij Alex De Minaur in de finale versloeg.

5:06 Sinner maakt favorietenrol waar bij ABN Amro Open en grijpt titel

Toen zei hij al dat hij volgend jaar graag terug wilde komen. "Ik speel hier zo graag, het publiek in Rotterdam is ook fair, zelfs als je tegen een Nederlandse tennisser speelt. Ik ben daarom echt loyaal naar het toernooi."

Voorliefde

Toernooidirecteur Richard Krajicek is vanzelfsprekend blij met de aangekondigde terugkeer van Sinner. "Zijn impact op de fans is enorm groot, hij is wat mij betreft een van de allergrootste sterren van het huidige tennis. Dat hij nu al bekend maakt ook volgend jaar weer te komen, zegt bovendien veel over zijn voorliefde voor het ABN Amro Open."

Het wordt de vierde deelname van Sinner in Rotterdam. Krajicek gaf hem in 2020 een wildcard, waarna de destijds pas 18-jarige Italiaan de kwartfinales haalde. In 2023 verloor hij bij zijn terugkeer in de finale van Daniil Medvedev.

Het ABN Amro Open wordt volgend jaar van 1 tot en met 9 februari gespeeld.