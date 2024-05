AP Kardinaal Vallini bij de zaligverklaring van Carlo Acutis in Assisi

NOS Nieuws • vandaag, 11:04 'Gods influencer' Carlo op weg om eerste heilige van zijn generatie te worden

Carlo Acutis heeft de laatste horde genomen om de eerste heilige van zijn generatie te worden. Paus Franciscus heeft een tweede wonder toegeschreven de Brits-Italiaanse tiener die ook wel 'God's influencer' genoemd wordt.

Acutis werd geboren in Londen, maar groeide op in Milaan, waar de diepgelovige jongen zijn leven volledig in dienst stelde van de katholieke kerk. Zo bezocht hij dagelijks de mis en hielp hij eenzame bejaarden en arme kinderen.

Zijn online activiteiten leverden hem de bijnaam de 'cyberapostel' op. Hij beheerde de website van zijn parochie en later die van een Vaticaanse academie. Ook hield hij een online lijst bij van erkende wonderen.

Genezen na hersenbloeding

Acutis was net 15 toen hij in 2006 overleed aan leukemie. In 2020, 14 jaar na zijn dood, werd hij al zalig verklaard nadat paus Franciscus een eerste wonder erkende: dankzij Acutis zou in Brazilië een kind zijn genezen van een dodelijke alvleesklierafwijking.

Daar komt nu dus een tweede wonder bij. In Firenze zou een 21-jarige student uit Costa Rica zijn genezen van een hersenbloeding na een val op haar hoofd.

Vorig jaar werd Acutis op de Wereldjongerendag in Lissabon uitgeroepen tot een van de patroonheiligen van het evenement vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de evangelisatie via het internet.

Na het overlijden van de tiener in 2006 werd hij op eigen verzoek begraven in Assisi. In aanloop naar de zaligverklaring werd zijn graf in 2020 geopend. Veel gelovigen kwamen toen naar de Sint-Franciscusbasiliek om bij zijn gebalsemde lichaam te bidden.

Creative Commons Het lichaam van Carlo Acutis in de Sint-Franciscusbasiliek in Assisi

Acutis wordt op veel plekken in de wereld geëerd. Zo werd in Birmingham een parochie naar hem vernoemd en staat in het Schotse Motherwel een standbeeld.

Wanneer Acutis heiligverklaard zal worden, is nog niet bekend. Paus Franciscus zal hier bij zijn volgende kardinaalsvergadering over in beraad gaan. Tijdens zo'n zogenoemde Consistorie der Kardinalen wordt doorgaans ook de datum van de heiligverklaring vastgesteld.

Kardinaal Vallini verklaarde Carlo Acutis in 2020 zalig in het Italiaanse Assisi, in opdracht van paus Franciscus:

1:01 15-jarige 'cyberapostel' zalig verklaard in Assisi