NOS Sport • vandaag, 06:01 Podiumplaats niet genoeg voor Leclerc in Monaco: 'Alleen een overwinning telt'

Hij reed achterop bij een concurrent, viel uit na een lekke band, haalde de startgrid niet eens en werd opgehouden door het team bij een pitstop.

Zet de tegenslagen van Formule 1-coureur Charles Leclerc in Monaco op een rij en je zou denken dat hij er nooit meer terug wil komen. Maar Leclerc rijdt in het vorstendom aan de Middellandse Zee zijn thuisrace. Als kind ging de schoolbus door de straten die hij sinds 2018 vanuit de cockpit van een Formule 1-auto ziet.

"De race in Monaco bezorgt alle coureurs een heel speciaal gevoel, maar mij natuurlijk helemaal, omdat ik hier ben opgegroeid. Het blijft heel bijzonder", zegt de nummer twee in de WK-stand.

'Stond nooit waar ik zou willen'

Het is niet dat stratencircuits hem niet liggen of dat Ferrari, waar Leclerc sinds 2019 voor rijdt, in Monaco niet goed uit de verf komt. "We zijn hier altijd competitief geweest. Maar ja. Aan het einde van het weekeinde stond ik nooit waar ik zou willen. Ik hoop dat het dit jaar op zijn plek valt."

Al bij zijn debuut op het circuit in eigen land moet Leclerc een teleurstelling verwerken. In 2017 rijdt hij er in de Formule 2 zijn eerste races, maar in zowel de hoofdrace als de sprintrace valt hij uit.

Leclerc pakt dat seizoen wel de titel in de Formule 2 en rijdt een jaar later in de Formule 1 voor Sauber. Zijn eerste Grand Prix van Monaco in de koningsklasse eindigt als hij bij het uitkomen van de tunnel op de Toro Rosso van Brendon Hartley knalt. Beide coureurs halen de finish niet.

In 2018, tijdens zijn eerste seizoen bij Ferrari, is zijn thuisrace al na tien ronden voorbij als een lekke band te veel schade aan zijn auto heeft veroorzaakt om door te rijden. Weer geen finish voor eigen publiek.

Sla de carrousel over EPA 2019: Leclerc moet de strijd staken na een lekke band

Getty Images 2021: Leclerc crasht aan het einde van de kwalificatie

AFP 2022: Leclerc (de rechter Ferrari) voor teamgenoot Sainz, voordat zijn race om zeep wordt geholpen door fouten bij de pitstops

Bij de volgende editie, door de coronapandemie pas in 2021, haalt Leclerc de start niet eens. Terwijl het er op de zaterdag lange tijd nog zo hoopvol uitziet. "We hadden het dat jaar niet echt voor elkaar, maar in Monaco deed onze auto het heel goed", blikt Leclerc terug.

Pole, maar niet kunnen starten

In de beslissende kwalificatiesessie heeft hij de snelste tijd neergezet, Leclerc is op weg naar poleposition als hij de muur in schiet. Zijn auto lijkt een dag later weer in orde, maar tijdens de opwarmronde blijkt het toch goed mis. Problemen met de aandrijfas dwingen hem niet naar P1, maar terug de pitstraat in, nog voor de race is begonnen.

Een jaar later kan Leclerc wel van pole vertrekken, maar zijn kansen op de zege verdwijnen na geklungel van het team bij de pitstops. Meer dan een vierde plek zit er niet in. In 2023 eindigt zijn race na een gridstraf opnieuw buiten het podium: zesde.

AFP 2021: Leclerc na zijn crash in de kwalificatie

Tel daar een crash in 2018 tijdens de historische grand prix, in een F1-auto van drievoudig wereldkampioen Niki Lauda, bij op en je zou bijna denken aan een vloek. Alsof iets of iemand hem een goed resultaat in de weg zit in Monaco.

'Winnen is het enige dat telt'

Eindelijk het podium halen zou dit weekeinde al een mooi succes zijn, maar daar doet Leclerc het niet voor. "Dat betekent niet veel voor me, tweede of derde worden interesseert me niet."

"Winnen is waar het om draait, dat is het enige dat hier telt en daar mikken we op."

"We zagen in de laatste races dat de Red Bulls, de McLarens en wij dicht bij elkaar zitten in de kwalificatie. En we weten hoe belangrijk die kwalificatie hier is. Alles moet op zijn plek vallen en als we pole pakken, geeft dat ons een goede kans op dat wat we willen: de overwinning."