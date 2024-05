Geen straf voor schipper die ravage aanrichtte in woonwijk Leeuwarden

Een schipper die in 2022 een woonwijk in Leeuwarden binnenvoer en een ravage veroorzaakte, krijgt daarvoor geen straf. Dat heeft de rechtbank gisteren bepaald.

Het zeventig meter lange vrachtschip belandde precies twee jaar geleden in de wijk Zuiderburen. De schipper was vlak daarvoor onwel geworden en minutenlang buiten bewustzijn. Omdat hij daarvoor wat had tegengestuurd vanwege zijwind, voer het schip onbedoeld een zijvaart in.