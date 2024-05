Pro Shots Shukrula

Shukrula wordt eerste vrouwelijke arbiter in betaald voetbal: 'Onwijs trots'

Shona Shukrula wordt de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het Nederlandse profvoetbal. De 32-jarige arbiter promoveert naar de groep met scheidsrechters die in het betaald voetbal mag fluiten.

Ze zal volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid haar debuut maken in een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie (eerste divisie). Dit zal volgens de KNVB pas in het najaar zijn, omdat ze naar die wedstrijd moet "toewerken".

Shukrula zal zoals het nu lijkt geen wedstrijden van FC Emmen fluiten, omdat ze een relatie met heeft Jeff Hardeveld, die nu nog voor de Drentse club voetbalt.

'Onwijs trots'

Shukrula is sinds 2009 scheidsrechter bij de KNVB. De afgelopen seizoenen floot ze wedstrijden in de Tweede Divisie en was ze actief als vierde official in de eerste divisie.

"Ik ben onwijs trots op mijn promotie naar de groep scheidsrechters betaald voetbal", reageert ze. "Hier heb ik vijftien jaar keihard voor gewerkt. Ik ben blij met het vertrouwen dat de KNVB in mij heeft, maar ik ben er nog niet. Mijn debuut ligt in het vooruitzicht, maar moet nog wel gebeuren. Vanaf nu focus ik me volledig op het maken van mijn eerste optreden als scheidsrechter in het betaald voetbal volgend seizoen."

Er waren eerder wel andere vrouwelijke arbiters actief in het betaald voetbal, maar niet als hoofdscheidsrechter. Sjoukje de Jong (2001), Nicolet Bakker (2011) en Franca Overtoom (2018) maakten eerder al hun debuut als grensrechter. Die laatste was afgelopen seizoen de enige vrouwelijke assistent in de eredivisie.

In de hoogste voetbalcompetities in Duitsland, Engeland en Frankrijk hebben eerder al vrouwelijke scheidsrechters hun debuut gemaakt. De Française Stephanie Frappart was anderhalf jaar geleden actief op het WK voetbal voor mannen in Qatar.