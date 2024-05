Van 't End gediskwalificeerd op WK, ook andere Nederlandse judoka's uitgeschakeld

Noël van 't End, Margit de Voogd, Hilde Jager en Guusje Steenhuis zijn donderdag voortijdig uitgeschakeld op de WK judo in Abu Dhabi. Ze kwalificeerden zich allemaal niet voor de finalesessie later op de dag.

Van 't End won in de categorie tot 90 kilogram zijn eerste twee partijen nog wel. In de achtste finales tegen de Libanees Caramnob Sagaipov werd hij gediskwalificeerd wegens een ongeoorloofde techniek. Op dat moment stond Van 't End een waza-ari voor.

De finalesessies bij de WK judo zijn vanaf 16.00 uur dagelijks te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het toernooi duurt tot en met 23 mei.

Steenhuis kreeg in de categorie tot 78 kilogram een bye in de eerste ronde en stroomde hierdoor in de tweede ronde in. Daarin versloeg ze Marie Branser uit Guinee (ippon). In de achtste finales was de Britse Emma Reid te sterk (waza-ari) voor de Nederlandse.