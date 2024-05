ANP Van 't End

NOS Sport • vandaag, 11:53 • Aangepast vandaag, 12:51 Gediskwalificeerde Van 't End voelt zich 'genaaid', ook andere Nederlanders verliezen op WK

Noël van 't End, Margit de Voogd, Hilde Jager en Guusje Steenhuis zijn donderdag voortijdig uitgeschakeld op de WK judo in Abu Dhabi. Ze kwalificeerden zich allemaal niet voor de finalesessie later op de dag.

Van 't End won in de categorie tot 90 kilogram zijn eerste twee partijen nog wel. In de achtste finales tegen de Libanees Caramnob Sagaipov werd hij gediskwalificeerd wegens omdat hij zijn tegenstander volgens de arbitrage te hard aan de onderarm trok. Op dat moment stond Van 't End een waza-ari voor.

De 32-jarige Nederlander zei na afloop dat hij zich "genaaid" voelt. "Dit slaat toch nergens op. Ik maak een goede aanval, de arm was niet gestrekt en hij heeft nergens last van. Ik sta perplex."

"Ik was hartstikke goed vandaag en weet zeker dat ik een medaille had gehaald. Ik kon iedereen aan. Deze jongen was ook hartstikke bang. Om op deze manier te verliezen is echt ongelofelijk", vervolgt de furieuze Van 't End.

Steenhuis kreeg in de categorie tot 78 kilogram een bye in de eerste ronde en stroomde hierdoor in de tweede ronde in. Daarin versloeg ze Marie Branser uit Guinee (ippon). In de achtste finales was de Britse Emma Reid te sterk (waza-ari) voor de Nederlandse.

Ze raakte in de laatste wedstrijd geblesseerd aan haar knie, niet voor het eerst. "Er zit daar een stukje kraakbeen los", zei ze na afloop.

Ze denkt niet dat deelname aan de Olympische Spelen in gevaar komt. "Er is nu geen man overboord. Eerst een week vakantie en dan vol gas naar de Spelen."

0:44 Steenhuis strandt op WK judo en raakt geblesseerd: 'Spelen niet in gevaar'

De Voogd strandde in de categorie tot 70 kilogram in de tweede ronde. Ze schakelde eerst de Chinese Feng Yingying uit op ippon. In de tweede wedstrijd verloor ze zelf op ippon van de Japanse Shiho Tanaka.

In dezelfde gewichtsklasse werd Jager ook in de tweede ronde uitgeschakeld. Na een zege tegen de Braziliaanse Luana Carvalho (ippon), ging ze onderuit tegen de Oostenrijkse Michaele Polleres (waza-ari).

De WK judo begonnen op zondag en duren tot en met vrijdag. Nederland heeft tot nu toe één medaille gewonnen: gisteren werd Joanne van Lieshout verrassend wereldkampioen in de categorie tot 63 kilogram.