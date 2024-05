Polen arresteert twaalf mensen op verdenking van sabotage voor Rusland

In Polen zijn opnieuw mensen opgepakt op verdenking van sabotage voor Rusland, zegt premier Donald Tusk. In totaal zijn de afgelopen dagen twaalf mensen aangehouden.

In de hoofdstad Warschau werd op 12 mei brand gesticht in het grootste winkelcentrum van de stad. De grote brand was volgens Tusk "zonder twijfel" het werk van de Russische geheime dienst. Het winkelcentrum ging bijna volledig in vlammen op. Inwoners werden opgeroepen om binnen te blijven en de ramen dicht te houden, omdat de lucht zo vervuild werd door de rook.