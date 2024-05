NOS Voetbal • vandaag, 18:54 VEB pareert harde woorden op vergadering Ajax: 'Emotie te begrijpen, maar ze hebben gefaald'

Bij Ajax vielen dinsdag harde woorden over voormalig technisch directeur Sven Mislintat en de bestuursraad van de Amsterdamse club, maar ook de Vereniging van Effectenbezitter (VEB) moest het ontgelden op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (bava).

"Daar zat de nodige emotie in. Ik denk niet dat Leo van Wijk snel lid zal worden van de VEB...", reageert VEB-woordvoerder Joost Schmets. Hij lijkt niet onder de indruk van het optreden van Leo van Wijk, lid van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax, tijdens de vergadering.

3:18 VEB niet onder de indruk harde woorden rvc Ajax: 'Controlemechanismes hebben gefaald'

De relatie tussen het beursgenoteerde Ajax en de VEB staat al langer onder druk, na kritiek van de VEB op de afhandeling van de roerige periode Mislintat. De VEB noemde het rapport van de forensische afdeling van KPMG over het opereren van Mislintat bij monde van directeur Gerben Everts eerder "broddelwerk van de bovenste plank" en "Ajax-onwaardig".

"Ik heb grote minachting voor de VEB", zei Van Wijk dinsdag fel. "Ik kan heel wat hebben, maar ik pik het niet wanneer een van de leden van Ajax zo beledigd wordt. Dit is méér dan schandalig gedrag. Ik ben pisnijdig."

Van Wijk ging zelfs zo ver, dat hij alle banden met de VEB verbreekt tot er publiekelijk excuses komen. "Oprotten met die man!", verwees hij naar Everts.

'Veel emotie, weinig antwoorden'

"Er zat veel emotie achter de bestuurstafel", zag Schmets tijdens vergadering in Amsterdam. "Dat is te begrijpen. Maar daar horen ook antwoorden bij, en die zijn niet gekomen."

"Ze hadden het over poppetjes, ze maakten het heel persoonlijk. Dat is te begrijpen. Maar wat bij Ajax gefaald heeft, zijn de controlemechanismes", is de analyse van de VEB.

Met controlemechanismes wijst de VEB ook naar de rvc, die de directie van de club benoemt en controleert. "In goede tijden let niemand daarop", aldus Schmets. "Maar in slechte tijden moeten controlemechanismes het werk doen, en dat heeft bij Ajax gewoon niet gewerkt."

Bestuursraad wil vooruit kijken De Bestuursraad, voor 73 procent grootaandeelhouder van Ajax, heeft het ook volledig verbruid bij rvc-lid Leo van Wijk omdat deze de druk op de rvc de laatste maanden flink opvoerde. "Ik heb grote minachting voor de Bestuursraad", fulmineerde Van Wijk. Van Wijk zei dat "de relatie tussen de Bestuursraad enerzijds en de rvc en de NV Ajax anderzijds ernstig verstoord is. Ik zie niet in hoe we dat moeten oplossen." Ernst Boekhorst, voorzitter van de bestuursraad, reageert terughoudend: "We hebben kennis genomen van de opmerkingen van Van Wijk. Hij is het niet eens met onze zienswijze en daarvan heeft hij vandaag verslag gedaan. Alles wat ik daar over zeg, helpt het proces niet naar de toekomst toe." "Wij willen vooruit kijken. Er moeten nieuwe commissarissen komen, de voetbalorganisatie moet op orde komen. Als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, willen wij dat doen."

3:35 Voorzitter bestuursraad Ajax: ‘Dit vraagt lenigheid, moeten vertrouwen weer opbouwen’

De harde woorden van Van Wijk, namens de rvc, aan hun adres laat de VEB "even bekoelen", zegt Schmets. "Hij heeft zijn zegje gedaan. Dat was behoorlijk heftig, pittig. Maar dat kunnen we hebben, we zijn grote jongens."

In de toekomst ziet de VEB alle mogelijkheid om nog eens met leden van de rvc van Ajax om tafel te gaan. "De heer Van Wijk is absoluut van harte welkom om bij de VEB te komen, een gesprek zou ook niet gek zijn. Daar gaan wij open in, we zullen kijken hoe hij daar tegenover staat."

Geen excuses

Maar excuses van de VEB aan Ajax, zoals geëist door Van Wijk? "Nee ik denk dat we het daar niet over moeten hebben. We moeten er inhoudelijk ingaan, de emoties zijn er nu af. We gaan inhoudelijk kijken, er zijn nog genoeg vragen te beantwoorden voor Van Wijk. Wat is nu gebeurt bij Ajax? Wat is er gebeurt door Mislintat? En hoe heeft het zo fout kunnen gaan?"

"Dat het fout ging, dat is wel duidelijk en dat zij dat ook vinden. Maar om daar verder conclusies aan te verbinden, of waar het nou fout zit. Nee, iedereen had zo hartstikke zijn best gedaan. Het leek wel een kinderspel: iedereen de eerste prijs. Maar dit is voetbal, dit gaat om de sterkste en de beste."