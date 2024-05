ANP

NOS Nieuws • vandaag, 17:39 • Aangepast vandaag, 18:28 Regen- en onweersbuien zorgen voor drukste avondspits van het jaar

De regen- en onweersbuien in het zuiden, midden en westen van het land leiden tot grote drukte op de weg. De ANWB meldt de drukste avondspits van het jaar, met ruim 1150 kilometer file rond 17.30 uur.

Het lijkt erop dat veel mensen eerder van hun werk naar huis gaan, zegt de ANWB. Al eerder in de middag was het erg druk rond Eindhoven en Tilburg, waar toen zware buien vielen met regen en onweer.

De buien trekken geleidelijk naar het midden en westen, waar de regen tot laat in de avond zal blijven hangen. Plaatselijk kan in korte tijd veel regen vallen, waardoor wateroverlast kan ontstaan. Ook kan het hagelen en kunnen windstoten het verkeer hinderen.

Rijkswaterstaat rekent alleen het aantal kilometers file mee op de snelweg:

De dinsdag is samen met de donderdag sowieso vaak de drukste avondspits van de week, zegt een ANWB-woordvoerder. "Daarbij zijn er nu ook ongelukken gebeurd. Die cocktail maakt dat het zo druk is geworden." Onder meer op de A16 richting Breda is bij knooppunt Zonzeel een ongeluk gebeurd. Daar is de vertraging een uur en veertig minuten, meldt Rijkswaterstaat rond 17.45 uur.

Prop in afvoer en auto op handrem

Met name in Brabant was vanmiddag al sprake van flinke wateroverlast. In Marcharen, Oss en Oisterwijk liepen straten onder door flinke hoosbuien, schrijft Omroep Brabant.

Het Rode Kruis waarschuwt voor de hevige regen en deelt tips om wateroverlast, zoals gisteren bijvoorbeeld in het Friese Buitenpost, te voorkomen. De hulporganisatie raadt aan om als het keihard regent de afvoer van het toilet, de gootsteen of het afvoerputje af te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld door er een theedoek of een andere prop in te stoppen. Ook kun je door iets zwaars op de wc-deksel te zetten voorkomen dat rioolwater via de wc omhoogkomt.

Daarnaast is het volgens het Rode Kruis aan te raden om je geparkeerde auto op de handrem of in een versnelling te zetten: "Om te voorkomen dat je auto wegdrijft als het water snel stijgt."