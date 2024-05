ANP Sherida Spitse juicht

NOS Voetbal • vandaag, 17:08 Vrouwen Ajax willen na veelbesproken seizoen stap hoger: 'Hele club moet daar achterstaan'

Het seizoen van Ajax Vrouwen was een bijzonder seizoen. In de Champions League versloegen de Amsterdammers Paris Saint-Germain en Bayern München en bereikten ze tegen alle verwachtingen in de kwartfinales. Toch werd er nog geen prijs gepakt, tot gisteren. "Gelukkig hebben we toch nog de beker gewonnen", zegt Sherida Spitse een dag later.

Ajax won in de KNVB-bekerfinale met 3-1 van Fortuna Sittard. Spitse kon door een voetblessure niet spelen, maar daar was het feest niet minder om. "We hadden een DJ in de bus en zijn nog even de stad in geweest. Het was heel gezellig."

En wat betreft die blessure? De recordinternational moet zich maandag weer melden bij Oranje voor een EK-kwalificatieperiode. "Er is niets kapot, maar ik moet nog wel even afwachten. Ik ga ervan uit dat ik er volgende week gewoon sta."

Na de gewonnen bekerfinale noemde trainer Suzanne Bakker de winst "een bekroning van het seizoen":

2:45 Ajax-coach Bakker: 'Bekertitel mooie bekroning van seizoen'

De bekerfinale was het einde van een lang seizoen voor Ajax. Het bereiken van de kwartfinales van de Champions League betekende ook acht wedstrijden op topniveau meer dan kampioen FC Twente. Toch denkt Spitse niet dat dat Ajax, de nummer twee, de landstitel heeft gekost.

"Tuurlijk, er zijn meer wedstrijden bijgekomen, maar ik vind dat het daar niet aan mag liggen. Het heeft gewoon niet zo mogen zijn."

Balen

De aanvoerder baalt van het misgelopen kampioenschap, En stiekem baalt ze ook nog altijd van de uitschakeling in de Champions League. "Ik denk dat we Chelsea hadden kunnen verslaan, ook al zijn zij op papier het betere team met de grotere namen."

"Maar ik ben natuurlijk ook heel trots. Niemand had dit verwacht, ik ook niet. We hebben onszelf echt laten zien en zoveel fans aan ons gebonden", doelt Spitse op de drukbezochte wedstrijden in de Johan Cruijff Arena.

ANP Spitse (r) viert het Champions League-succes met Isa Kardinaal

"Als Ajax zijnde willen we meedoen met de Europese top en prijzen pakken, daar werkt iedereen hard aan. In de drie jaar dat ik hier ben, hebben we twee keer de beker, een keer de landstitel en een keer de Eredivisie Cup gewonnen. Met het Europese succes van dit jaar valt alles wel een beetje op z'n plek."

Toekomst

Architect achter dat succes is Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax. De oud-international is het type dat altijd bezig is met de toekomst, zo bleek ook toen ze tijdens dit seizoen besloot het contract van coach Suzanne Bakker niet te verlengen. Gezien de prestaties kwam die beslissing voor de buitenwacht onverwacht.

"Vaak zie ik in de voetballerij dat we pas gaan handelen op het moment dat iedereen al roept dat diegene weg moet, en dat is nu niet zo", vertelt Koster daarover. "Het is geen schande dat we haar contract niet verlengen. Ik denk dat ze het hartstikke goed heeft gedaan. Alleen, we ontwikkelen door en dat is het."

ProShots Daphne Koster (m) bij de wedstrijd Ajax-Telstar

Ook nu is de manager weer bezig met de toekomst. Want hoe zorg je ervoor dat de prestaties van dit seizoen geen eenmalige uitschieter zijn, maar structureel worden? Wat moet je daarvoor doen?

"Kon ik maar zeggen: alleen dit. Zo werkt het niet", legt Koster uit. "Als je dat structureel wil maken moet je daar met de hele club achterstaan. Dus dat zegt wat over hoe je je organisatie leidt, hoe systemen zijn, hoe processen zijn. Maar je hebt daar ook geld voor nodig. En daarvoor moet je je commerciële en maatschappelijke waarde verhogen."

1:39 Koster over Ajax Vrouwen: 'De hele club moet dienend zijn'

Wat Koster maar wil zeggen: als je een sportief doel hebt, moet alles en iedereen dat doel dienen. Of je nou op het veld staat of op de commerciële afdeling werkt. De vraag is dan natuurlijk of dat op dit moment goed genoeg is geregeld bij Ajax.

"Nee, dat denk ik niet", zegt Koster eerlijk. "Maar dat weten we ook van elkaar hoor. En het mooie is ook dat we bereid zijn daar met elkaar over te praten."

Spitse denkt dat Ajax op de goede weg is. "Ik denk dat de club moet blijven investeren en we bijvoorbeeld nog vaker in de Arena kunnen spelen", geeft ze als tip. "We moeten hierop voortborduren."