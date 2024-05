Van Lieshout verrast met WK-finale en winst op nummer een van de wereld

Judoka Joanne van Lieshout heeft op de derde dag van de WK in Abu Dhabi de finale van de klasse tot 63 kilogram bereikt.

Ze zorgde in de halve finales voor een verrassing door de Canadese nummer een van de wereld, Catherine Beauchemin-Pinard, uit te schakelen op ippon. In de finale treft ze de Poolse Angelika Szymanska.

Door het verlies van zesvoudig wereldkampioen Clarisse Agbegnenou in de kwartfinales stond Van Lieshout niet tegen de gedoodverfde Franse favoriet in de halve finale, maar tegen Beauchemin-Picard.

Van Lieshout is de enige overgebleven Nederlandse deelnemer op deze dag van de WK judo. Op de vorige WK won ze brons.

De finalesessies bij de WK judo zijn vanaf 15.55 uur dagelijks te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het toernooi duurt tot en met 23 mei.

Geke van den Berg, de andere Nederlandse in de klasse tot 63 kilogram, strandde in de eerste ronde. Na een vroege aanval van haar opponente - Anriquelis Barrios uit Venezuela - kwam ze in een houdgreep terecht, waaruit ze niet meer kon ontsnappen.