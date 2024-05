Judotalent Van Lieshout op WK naar kwartfinales, diskwalificatie De Wit

Judoka Joanne van Lieshout heeft op de derde dag van de WK in Abu Dhabi de kwartfinales bereikt. Ze won in de klasse tot 63 kilogram van de Chinese Tang Jing en de Spaanse Sarai Padilla Guerrero.

De 21-jarige Van Lieshout, tweevoudig wereldkampioen bij de junioren, versloeg in de achtste finales de Spaanse Sarai Padilla Guerrero op waza-ari, mede dankzij een seoi otoshi (een schouderworp op twee knieën). Jing zette ze op ippon aan de kant.

Van Lieshout is de enige overgebleven Nederlandse deelnemer op deze derde dag van de WK judo. In de kwartfinales treft ze de Kroatische Iva Oberan.

De finalesessies bij de WK judo zijn vanaf 15.55 uur dagelijks te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het toernooi duurt tot en met 23 mei.

Geke van den Berg, de andere Nederlandse in de klasse tot 63 kilogram, strandde in de eerste ronde. Na een vroege aanval van haar opponente - Anriquelis Barrios uit Venezuela - kwam ze in een houdgreep terecht, waaruit ze niet meer kon ontsnappen.